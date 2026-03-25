Пресс-служба МАДА сообщила последствия недавнего обстрела из Ирана. В районе Бней-Брака бригады скорой помощи продолжают работу на месте удара. Парамедики оказывают помощь пострадавшим и проводят их эвакуацию в больницы Бейлинсон, Шнайдер и Шиба.

По данным службы, всего госпитализированы 9 человек. Уточняется, что среди них 23-летний мужчина, получивший осколочные ранения, его состояние оценивается как средней тяжести. Остальные восемь пострадавших находятся в легком состоянии — у них диагностированы контузии и ранения от осколков.

«Среди них 6 детей», — отметили в МАДА.

В службе добавили, что информация будет обновляться по мере поступления новых данных.

