Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность вступления в войну с Ираном. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Крупнейшие арабские соседи Ирана в Персидском заливе рассматривают возможность присоединения к войне США и Израиля против Ирана, и могут быть вынуждены сделать это, если Тегеран нанесет удар по их критической инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Как утверждается, Саудовская Аравия и ОАЭ «теряют терпение» из-за атак Ирана, которые уже затронули порты, энергетические объекты и аэропорты.

По данным агентства, другие государства Персидского залива также движутся к конфликту с Тегераном.