Система противоракетной обороны Израиля уничтожила одну или несколько иранских ракет в воздушном пространстве над северными районами Ливана.

Как сообщил новостной портал Lebanon Files, падение обломков боеприпасов вызвало взрывы и возгорания в ряде мест на побережье Кесруана, где проживают христиане, передает ТАСС.

Армейские патрули, прибывшие в курортный город Джуния и соседний с ним Альма-эс-Сахель, блокировали районы, где упали ракеты. По информации портала, обломки рухнули также на крыши двух домов в горном районе Кфар-Забьян. Сведений о пострадавших не приводится.