Американская амфибийно-десантная группа в составе трех десантных кораблей с морской пехотой на борту в ближайшие дни прибудет в Аравийское море в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), сообщает британская газета The Sun.

До конца недели они должны прибыть в северную часть Аравийского моря, где выполняет боевые задачи авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

В группу, отправленную Пентагоном на Ближний Восток, входят универсальный авианесущий десантный корабль USS Tripoli и десантно-вертолетные корабли-доки USS San Diego и USS New Orleans. На них размещается 31-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью 2,2 тыс. военнослужащих, а также 20 стелс-истребителей пятого поколения F-35B, конвертопланы MV-22 Osprey и ударные и транспортные вертолеты.

Десантная корабельная группа и 31-й экспедиционный батальон морской пехоты постоянно базируются в Японии и предназначены для действий в Индо-Тихоокеанском регионе.