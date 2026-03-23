Президент США Дональд Трамп принял решение пока не прибегать к ударам по электростанциям в Иране в том числе из-за неспокойной ситуации на мировых рынках, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Отход на прежние позиции был связан и с интересом президента по поводу того, как успокоить рынки, потрясенные его угрозами и продолжающимся конфликтом. По словам источников, решение Трампа, объявленное незадолго до начала торгов на рынках США, выработали в том числе из-за подобных тревог», — информирует агентство.

«Собеседники отметили, что решение Трампа не прибегать к планируемым ударам по объектам энергетики можно рассматривать главным образом как попытку повлиять на нефтяные цены», — отмечает Bloomberg.

Вместе с тем, по данным агентства, страны региона и союзники США в частном порядке предостерегали Трампа от ударов по иранским электростанциям. По словам источников Bloomberg, чиновники разных государств объяснили властям США, что длительные разрушения инфраструктуры Ирана приведут эту страну к анархии.

В то же время чиновники из разных стран Персидского залива в связи с ударами Ирана ужесточили свою позицию по отношению к этой стране. Так, отмечали источники, власти Саудовской Аравии объяснили США, что сами готовы нанести удар по Ирану, если он атакует электростанции и водоочистные сооружения в королевстве.