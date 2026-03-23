Президент США Дональд Трамп заявил, что между Вашингтоном и Тегераном существуют «крупные точки соприкосновения и согласия», и стороны рассчитывают в ближайшее время провести встречу.

Он утверждает, что у Вашингтона и Тегерана есть реальный шанс завершить конфликт.

«Они [переговоры] прошли, я бы сказал, идеально. Я думаю, что если они [Иран] выполнят это, то это положит конец этой проблеме, этому конфликту. Я думаю, что это завершит его очень, очень существенно», — сказал Трамп.

По его словам, на данный момент контакты с иранской стороной осуществляются по телефону, и уже сегодня ожидается очередной раунд переговоров. При этом Трамп подчеркнул, что США не ведут переговоры с верховным лидером Ирана.

Американский лидер отметил, что Вашингтон добивается, в том числе, вывоза ядерных материалов из Ирана, и считает, что сейчас появилась реальная возможность завершения конфликта. Он также заявил, что Иран согласился не создавать ядерное оружие.

Трамп добавил, что в случае заключения сделки Ормузский пролив может быть открыт, что приведёт к снижению мировых цен на нефть.

В свою очередь, израильский чиновник сообщил, что со стороны Ирана контакт с США поддерживает спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.