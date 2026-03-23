В МИД Ирана уверены, что решение США отложить удары по иранским энергообъектам является попыткой сбить цены на энергоносители. Заявление иранского ведомства приводит агентство Mehr.

«Заявления президента США были сделаны в рамках усилий, направленных на снижение стоимости энергоносителей, а также для того, чтобы выиграть время для реализации своих военных планов», — отметили в министерстве.

Ранее Трамп сообщил, что поручил Пентагону отложить атаку на энергетическую инфраструктуру Ирана на пять дней.

Также, по его словам, США и Иран за последние два дня провели продуктивные переговоры. При этом в Тегеране опровергли информацию о контактах с Вашингтоном.