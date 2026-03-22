Иран в конфликте с США и Израилем сменил оборонительную тактику на наступательную. Об этом заявил командующий центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи.

По его словам, на текущем этапе иранские вооружённые силы действуют максимально эффективно и наращивают давление на противника.

«Вооруженные силы благодаря молодым и целеустремленным ученым производят современное оружие, которое поможет нарушить расчеты противника. Мы продолжим эту тенденцию и преподнесем новые сюрпризы на поле боя», — подчеркнул Абдоллахи.

Он также отметил, что противники «в какой-то степени осознали», что недооценили возможности Ирана.

Ранее западные СМИ сообщали о наращивании военной активности Тегерана на фоне эскалации конфликта в регионе.