Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что ряд арабских государств адресовали Тегерану так называемое финальное предостережение в ответ на ракетные обстрелы их территорий.

Соответствующее заявление глава турецкой дипломатии сделал по итогам поездки по региону, кульминацией которой стала встреча с представителями 11 стран, в числе которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания, Катар и Кувейт.

Как подчеркнул Фидан, государства Залива сталкиваются с интенсивными обстрелами, при этом их руководство выражает недоумение, почему целью избирается именно их земля. Они подчеркивают, что не вовлечены в данный конфликт, а нападения считают неоправданными, оставляя за собой право на соразмерный ответ. С самого начала эти страны четко обозначили, что их воздушное пространство и военные базы не будут задействованы для нанесения ударов по Ирану.

В связи с этим, пояснил министр, арабские государства предупредили: если атаки не прекратятся, они будут вынуждены принять ответные меры. «На прошедшей в Эр-Рияде встрече они сделали по этому поводу последнее предупреждение», — цитирует Фидана национальный телеканал TRT Haber.

Глава внешнеполитического ведомства Турции также указал на возрастающие риски дальнейшего обострения ситуации. Анкара не заинтересована в том, чтобы весь регион оказался втянут в затяжное противостояние, и продолжает прилагать усилия по формированию дипломатической платформы для урегулирования кризиса.