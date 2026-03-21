Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война в регионе Персидского залива может продлиться еще 2–3 недели, а ключевым фактором ее завершения станет позиция США.
По его словам, Израиль будет пытаться оказывать давление на Вашингтон и препятствовать достижению соглашения о прекращении огня, что может затянуть конфликт. Фидан также отметил признаки расхождения позиций США и Израиля.
Глава МИД Турции подчеркнул, что в условиях продолжающихся боевых действий вероятность переговоров остается низкой.
«Проблема не в отсутствии планов по прекращению войны. Проблема в том, что Израиль не хочет мира», — заявил он.
Фидан добавил, что Израиль может стремиться затянуть конфликт, чтобы нанести Ирану больший ущерб, а реакция США на такую стратегию будет решающей.
Он отметил, что предлагаемые Турцией решения направлены на достижение стабильности, однако приоритет выгоды и доминирования над стабильностью мешает реальному диалогу.