В Сумгайыте произошёл взрыв костра.

По информации МЧС, на горячую линию «112» поступило сообщение о взрыве во время разведения костра в 7-м, 8-м и 12-м микрорайонах города. На место были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

В ходе первичной оценки установлено, что взрыв произошёл в момент, когда граждане разжигали костёр с использованием бензина.

В результате пострадали 10 человек, из них 8 — дети.

Сотрудники МЧС приняли меры безопасности на месте, в том числе предотвратили распространение огня. По факту происшествия проводится расследование.