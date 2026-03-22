Иранская баллистическая ракета поразила город Арад на юге Израиля.

По предварительным данным, пострадали не менее 50 человек.

21 марта, 22:10 Число пострадавших в результате удара по Димоне увеличилось до 39 человек.

По данным источников, 37 получили лёгкие ранения, двое находятся в тяжёлом состоянии. Один из них — 10-летний мальчик.

Иран нанес удар по городу Димона на юге Израиля, где расположен один из ключевых ядерных объектов страны.

Речь идет о реакторе, построенном в 1960-х годах при участии Франции. Он считается основой необъявленной ядерной программы Израиля.

По различным оценкам, Израиль может располагать от 80 до 400 ядерных боеголовок. Объект в Димоне является символом политики так называемой «ядерной неопределённости».

В результате иранского удара по городу пострадали 23 человека.

По данным источников, трое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили лёгкие ранения.