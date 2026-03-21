Администрация президента США поручила Пентагону подготовить планы возможной наземной операции в Иране, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, военные уже провели «детальную подготовку» к развертыванию американских сухопутных войск.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что «никуда не отправляет войска», добавив: «Если бы я это делал, я бы точно не сказал об этом журналистам».

Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Ливитт уточнила, что речь идет о задаче «подготовиться», а не о принятом решении начать операцию.

Ранее Reuters сообщило, что США перебрасывают на Ближний Восток около 2,5 тысячи морпехов, а также десантный корабль и сопровождающие его военные суда. При этом решение о вводе войск на территорию Ирана, по данным источников, пока не принято.