Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков и претендуют на глобальное доминирование в этой сфере.

«Джо Байден начал, а Дональд Трамп заканчивает. Это открытая претензия на энергетическое доминирование во всем мире, во всех регионах», — сказал он в интервью телеканалу ОТР.

По словам Лаврова, Вашингтон «приветствует маргинализацию России на европейских энергетических рынках» и не демонстрирует готовности учитывать интересы Москвы.

«Пока мы этого не видим», — отметил он, добавив, что США стремятся вытеснить Россию «со всех энергетических рынков».

Он также подчеркнул, что Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если её интересы будут учтены.