Рынок недвижимости Дубая начал слабеть спустя три недели после войны США и Израиля против Ирана. По данным Goldman Sachs, в первые 12 дней марта объем сделок в ОАЭ упал на 37% в годовом выражении и на 49% к предыдущему месяцу.

Риелторы фиксируют первые скидки — на уровне 12–15%. Так, квартира у Бурдж-Халифы подешевела с 735 тыс. до 650 тыс. долларов, а жилье на Пальм-Джумейра предлагается с дисконтом около 15%.

Акции девелоперов, включая Emaar Properties, упали более чем на 26%, а общий объем сделок в марте сократился вдвое по сравнению с февралем. При этом медианная цена снизилась лишь на 3% — рынок только входит в фазу коррекции.

Аналитики Citi предупреждают: война создает риски для роста населения Дубая, а в негативном сценарии цены на недвижимость могут снижаться в среднем на 7% в год до 2028 года.