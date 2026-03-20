Шутка Дональда Трампа о Перл-Харборе, прозвучавшая в контексте удара по Ирану, вызвала резкую реакцию в Японии, пишет NYT. Он заявил, что не предупредил союзников ради «фактора внезапности», добавив, что Япония «лучше всех знает, что это такое».

Высказывание вызвало возмущение среди политиков, экспертов и общества. Трампа обвинили в легкомысленном отношении к болезненной теме Второй мировой войны. Также прозвучала критика в адрес премьер-министра Санаэ Такаити за отсутствие реакции. Некоторые опасаются, что инцидент может повлиять на отношения Токио и Вашингтона.