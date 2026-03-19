Глава миссии Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с новоназначенным специальным представителем НАТО по Кавказу и Центральной Азии, заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам партнёрств послом Кевином Хэмилтоном.

Об этом говорится в публикации Постоянного представительства Азербайджана при НАТО в соцсети X.

В ходе встречи состоялся продуктивный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития партнёрства между Азербайджаном и НАТО.

Стороны также подчеркнули важную роль Азербайджана в обеспечении безопасной эвакуации граждан, а также дипломатических представителей стран — членов и партнёров НАТО из Ирана.

Были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.