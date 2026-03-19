Президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о недопустимости нанесения ударов по нефтегазовым объектам в Иране, тот пообещал прекратить подобные атаки.

«Я сказал ему больше этого не делать, и он не будет этого делать», — сообщил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в Белом доме.

По словам Трампа, США и Израиль действуют независимо, но при этом координируют свои усилия. «Периодически он (Нетаньяху — прим.) что-то предпринимает, и если мне это не нравится, то мы этого не делаем», — добавил президент.