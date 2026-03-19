Средства ПВО Ирана сбили F-35 ВВС США, истребитель получил серьезные повреждения.

Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Истребитель F35 враждебной армии США в небе центрального Ирана сегодня в 2:50 ночи был поражён и получил серьёзные повреждения современным комплексом ПВО Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции. Судьба этого истребителя неизвестна и выясняется, существует высокая вероятность его падения», — говорится в сообщении КСИР с публикацией видеокадров поражения истребителя.

Перехват американского истребителя F-35 средствами ПВО Ирана произошел впервые, сообщает иранская гостелерадиокомпания.

Как сообщает Центральное командование Вооруженных сил США, американский истребитель F-35 Lightning II совершил аварийную посадку на базе США после выполнения боевой задачи над Ираном.

По словам представителя командования Тима Хокинса, самолет выполнял боевую миссию в воздушном пространстве Ирана, однако получил удар и был вынужден приземлиться на одной из американских баз на Ближнем Востоке. Он отметил, что посадка прошла в штатном режиме, пилот находится в стабильном состоянии. В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего.