Армия обороны Израиля показала кадры ударов по инфраструктуре иранского военно-морского флота в Каспийском море.

Операция была проведена ВВС Израиля при участии военно-морской разведки.

По данным военного ведомства, истребители атаковали ключевые объекты иранского военно-морского флота в порту и на базе в Каспийском регионе, где находились десятки боевых и вспомогательных судов, включая ракетные корабли и патрульные катера.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, среди целей удара были:

— иранские военные корабли, включая ракетные и вспомогательные суда, а также катера охраны; часть из них была оснащена системами воздушного наблюдения и противолодочным вооружением;

— командный центр порта, из которого осуществлялось управление морскими операциями в Каспийском море;

— инфраструктура для ремонта и технического обслуживания кораблей.

В ЦАХАЛ утверждают, что данный порт использовался иранскими силами для текущей оперативной деятельности. После ударов, по оценке израильской стороны, его функциональность была существенно нарушена.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что операция проводилась при тесной координации командования ВВС и ВМС Израиля и стала одной из наиболее значимых с начала операции «Рычащий лев».

Также заявляется, что удар снизил возможности иранских военно-морских сил по контролю в регионе и направлен на дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана.