Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Сирии и американский посол в Турции Том Баррак призвал страны мира репатриировать своих граждан, причастных к совершению преступлений на территории Сирии. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя на сайте Госдепартамента США, пишет ТАСС.

«Для полного решения гуманитарных проблем и проблем безопасности в Сирии необходимо, чтобы страны происхождения репатриировали, реабилитировали и в конечном счете реинтегрировали своих граждан, находящихся в настоящее время в Сирии. При необходимости, страны должны обеспечить привлечение их к ответственности за совершенные ими действия», — отмечается в заявлении.

Он также призвал страны мира нарастить взносы в бюджеты организаций ООН для увеличения финансирования основных программ по реконструкции инфраструктуры Сирии и укрепления безопасности в этой стране.