Министерство здравоохранения Азербайджана обратилось к гражданам в преддверии праздничных и выходных дней с рекомендациями по защите здоровья и профилактике инфекционных заболеваний.

В ведомстве советуют соблюдать гигиену рук, использовать средства защиты дыхательных путей в местах скопления людей, следить за питанием и включать в рацион продукты, богатые витаминами.

Также отмечается, что с наступлением весны и переменчивой погодой возрастает риск респираторных заболеваний, в связи с чем рекомендуется одеваться по погоде.