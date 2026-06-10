Компания Fire Point сообщила об успешных первых летных испытаниях ракеты FP-7.x, предназначенной для перехвата баллистических ракет и дронов.

По словам разработчиков, одна такая ракета будет стоить около $700 тысяч против примерно $3,8 млн за Patriot PAC-3. Производство планируют запустить уже в августе, а первые готовые изделия могут появиться в 2027 году.

В Fire Point отмечают, что FP-7.x может стать более массовой и дешёвой альтернативой западным системам ПВО, включая Patriot и SAMP-T, при условии получения инфракрасной головки самонаведения от Diehl Defence.