Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах. Как сообщает Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро «20 Января»;
4. Шоссе Баку — Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;
5. Тбилисский проспект, от станции метро «20 Января» в направлении центра;
6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро «Азадлыг проспекти»;
8. Шоссе Сабунчу — Забрат, в направлении станции метро «Кёроглу».