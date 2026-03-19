Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах. Как сообщает Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро «20 Января»;

4. Шоссе Баку — Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;

5. Тбилисский проспект, от станции метро «20 Января» в направлении центра;

6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро «Азадлыг проспекти»;

8. Шоссе Сабунчу — Забрат, в направлении станции метро «Кёроглу».