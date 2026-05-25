Состоялся заключительный судебный процесс по уголовному делу в отношении Азера Багирова, обвиняемого в государственной измене в форме шпионажа, задержанного в результате мероприятий, проведённых СГБ, и доставленного в Азербайджан.

На заседании под председательством судьи Бабека Панахова в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашён приговор, передает АПА.

Согласно приговору, Азер Багиров приговорён к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительном учреждении особого режима.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Азер Багиров по заданию представителей иностранной спецслужбы занимался шпионской деятельностью на территории другого государства, собирал и передавал фото- и видеоматериалы, а также данные о местоположении военных и стратегических объектов и совершал другие противоправные действия.