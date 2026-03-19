Иран и Оман будут определять условия прохождения судов через Ормузский пролив после прекращения агрессии США и Израиля.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Вахид Джалалзаде.

«Если эта война закончится, мы обязательно создадим правовой режим [прохода] в Ормузском проливе совместно с Оманом. То, что Исламская Республика создаст новый правовой режим в Ормузском проливе, — это факт. Мы обязательно реализуем этот режим с помощью вооруженных сил», — приводит его слова телеканал SNN.