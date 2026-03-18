20 617 иранцев получили ранения в ходе войны США и Израиля против исламской республики.

Об этом сообщил иранский Минздав.

Согласно обнародованной статистике, которую приводит агентство Tasnim, в настоящее время госпитализирован 1 111 человек, вылечены и выписаны 19 506 пострадавших.

Жертвами атак США и Израиля на Иран стали 227 женщин и 206 несовершеннолетних. Погибли 13 детей до 5 лет, 51 ребенок младше 2 лет получил ранения. Всего пострадавших в возрасте до 18 лет насчитывается 1 401.

По меньшей мере 18 сотрудников системы здравоохранения погибли, пострадал 101 человек из числа медицинского персонала в результате ударов США и Израиля по Ирану, уточнил Минздрав.

Также уничтожены 36 машин скорой помощи, повреждены 37 медицинских учреждений, 180 санитарных пунктов и 47 станций скорой помощи. Эвакуированы шесть больниц.