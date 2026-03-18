Президент Ирана Масуд Пезешкиан резко осудил атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана.

Он отметил, что эти «агрессивные действия» США и Израиля не принесут никакой выгоды, а напротив, могут привести к неконтролируемым последствиям, «способным охватить весь мир».

Как заявил, председатель иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф, с нападением на газовую инфраструктуру Ирана начался новый этап конфликта в регионе.

Противник разгневан, написал он в X, «и хочет скрыть свои неудачи на поле боя, атакуя инфраструктуру».

«Для них это самоубийство», — считает Галибаф.

Как указал спикер иранского парламента, «вступил в силу принцип «око за око», и начался новый уровень конфликта».