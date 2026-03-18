Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф считает, что Иран запрашивает разведывательную информацию у России, Китая и других стран.

«Мы можем сказать, что иранцы запрашивают разведывательное содействие у России, Китая и других соперников США», — заявил глава ЦРУ. Он выступил на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. «Предоставляют его или нет эти страны — об этом мы можем поговорить на закрытых слушаниях», — добавил Рэтклифф.

При этом он заявил, что знает ответ, но не готов обсуждать эту тему в открытом режиме. «Я знаю ответ и буду счастлив его обсудить с вами на закрытой части слушаний», — сказал глава ведомства в Лэнгли законодателям.