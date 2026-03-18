Обнародован прогноз погоды на 19 марта.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днём местами возможен моросящий дождь. Ночью и утром слабый туман. Будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от +5°С до +7°С, днём от +10°С до +15°С. Атмосферное давление упадёт с 766 мм рт.ст. до 761 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью и днём 75-85%.

Завтра в районах страны будет преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых местах возможны небольшие осадки. Временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от +5°С до +10°С, днём от +15°С до +20°С, в горах ночью от +1°С до +6°С, днём от +8°С до +13°С.