Иран впервые применил усовершенствованную баллистическую ракету «Хадж Касем».

Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Сегодня Корпус стражей исламской революции впервые применил передовую ракету «Хадж Касем». Удары наносились по штаб-квартирам и базам в четырех странах региона, которые были площадкой для недавних нападений на Иран», — утверждается в публикации.

По данным агентства, удары наносились по объектам в Тель-Авиве, Иерусалиме, а также по порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Военнослужащие ВС Ирана на запускаемых по позициям США и Израиля ракетах пишут, что удары будут продолжаться до тех пор, пока Ближний Восток не покинет последний американский солдат.

«До тех пор, пока последний американский солдат не покинет регион», — гласит надпись на ракете, сделанная на английском языке.