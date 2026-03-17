Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер, министр иностранных дел Радослав Сикорский обсудили ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе.

Как сообщает министерство иностранных дел Польши, главы МИД сегодня провели телефонный разговор.

В ходе беседы министр Сикорский осудил атаку дронов, осуществленную в начале марта из Ирана по территории Азербайджана, и заявил, что подобные нарушения международного права являются недопустимыми.

«Министры также обсудили ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, а также рассмотрели возможные политические и экономические последствия продолжающегося конфликта», — отметили в МИД Польши.

Согласно информации, распространенной внешнеполитическим ведомством Азербайджана, польский министр выразил благодарность Азербайджану за оказанную поддержку в эвакуации дипломатов и граждан страны из Ирана.

В ходе телефонного разговора также было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Польшей имеют широкий потенциал в политической, экономической, сфере ВИЭ, гуманитарной и других областях, а также подчеркнута важность взаимных визитов и активизации политического диалога для развития связей.