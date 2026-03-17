Снижение напряженности в отношениях между Баку и Москвой пока остается ограниченным и носит скорее тактический характер. Несмотря на отдельные сигналы к диалогу, говорить о полноценном восстановлении прежнего уровня взаимодействия преждевременно. Такое мнение в беседе с Minval Politika высказал политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя недавнее заявление посла Азербайджана в РФ Рахмана Мустафаева о работе над полным восстановлением отношений между сторонами.

По словам парламентария, двусторонние отношения отравляли ситуации вокруг сбитого азербайджанского гражданского самолета над Грозным и с представителями азербайджанской диаспоры в России. Однако появились определенные сигналы со стороны Москвы, свидетельствующие о попытках сдержать дальнейшее ухудшение отношений. Речь идет, в частности, о телефонном звонке Владимира Путина азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву, а также визитах в Баку российских представителей, включая вице-премьера РФ Алексея Оверчука и сопровождавшего его заместителя генерального прокурора.

«Чувствуются определенные импульсы к тому, чтобы хотя бы остановить деградацию отношений и попытаться решить ряд практических вопросов», — сказал депутат.

Говоря о текущем состоянии диалога, Мусабеков подчеркнул, что до прежнего уровня, который ранее характеризовался как союзнический, отношения пока не восстановлены: «Да, ведутся переговоры, приезжают влиятельные чиновники, но пока рано говорить о возвращении к прежнему формату взаимодействия».

Также политолог считает, что существенное влияние на динамику отношений оказывает и международная обстановка, в частности ситуация на Ближнем Востоке объективно подталкивает стороны к взаимодействию.

«Для Азербайджана — это фактор риска, а для России — элемент геополитики. Но при этом возникает необходимость поддерживать рабочие контакты», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на логистический фактор, когда в условиях ограничений Россия во многом зависит от транспортных маршрутов через Азербайджан для связи с Ираном.

«Железнодорожные и автомобильные пути сегодня имеют для Москвы ключевое значение», — сказал собеседник.

При этом, по его словам, экономическое сотрудничество, в отличие от политического диалога, демонстрирует устойчивость: «Экономические отношения не только не пострадали, но и показывают позитивную динамику — в торговле, транспорте, туризме».

Хотя ряд крупных проектов, включая развитие коридора Север–Юг, вероятно, отложены, они остаются на повестке, подчеркнул политолог. Что касается обострения вокруг Ирана, эксперт считает, что оно скорее стимулирует взаимодействие между Баку и Москвой, чем создает новые линии конфликта. «Есть определенная координация. Азербайджан внимательно реагирует на обращения Москвы, хотя цели у сторон различаются».