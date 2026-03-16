В Индии крематории перестали использовать газ для своей деятельности из-за проблем с поставками топлива на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

«Война США и Израиля против Ирана нарушила поставки энергоносителей по всему миру… В Индии крематории прекратили использовать газ для сжигания тел, а рестораны перестали жарить еду во фритюре», — сказано в материале.

Крематории теперь вынуждены перейти с газовых на электрические печи, а заведениям общепита власти разрешили использовать уголь, древесину и керосин.

Кроме того, по данным FT, трудности из-за проблем с энергоносителей наблюдаются и в других странах. Так, в Пакистане государственных служащих перевели на четырехдневную рабочую неделю, а в Бангладеш закрыли университеты и отменили экзамены.