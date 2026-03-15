Власти нескольких стран выразили согласие участвовать в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп.

«Они не просто согласились, но считают, что это — отличная идея», — сказал он в интервью NBC News.

В то же время Трамп не стал говорить, о каких странах идет речь.

В субботу американский президент заявил, что безопасностью в Ормузском проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть.

«США разгромили и полностью уничтожили Иран в военном, экономическом и любом другом смысле, а страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны заняться им, и мы серьезно поможем», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что США готовы координироваться с этими странами, чтобы все прошло быстро и успешно.

Трамп также заявил, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, на которых повлияло закрытие пролива, должны, по его мнению, направить туда свои военные корабли для обеспечения безопасности.