Иран уничтожит всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, связанную с США, в случае атаки на его энергообъекты.

Об этом заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия».

«Мы предупреждаем агрессивное правительство и всех его союзников, что малейшая атака на энергетическую инфраструктуру и порты Исламской Республики Иран вызовет наш сокрушительный и разрушительный ответ. В случае такого нападения вся нефтяная и газовая инфраструктура региона, в которой заинтересованы США и западные союзники, будет сожжена и уничтожена», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.