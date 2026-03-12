До 3,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в Иране почти за две недели конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По словам координатора по реагированию на чрезвычайные ситуации Аяки Ито, внутри страны временно перемещены от 600 тысяч до 1 млн иранских семей.

В ООН предупреждают, что число перемещённых лиц может продолжить расти по мере развития конфликта. При этом данные о людях, покинувших дома в странах Персидского залива и Израиле после иранских атак, в оценке не приводятся.