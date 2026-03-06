Обострение на Ближнем Востоке усилило опасения, что ресурсы США и их союзников могут быть перераспределены, а поддержка Украины — оказаться под давлением. Насколько критичен для Киева возможный дефицит вооружений, какие поставки остаются жизненно важными и способна ли Европа компенсировать риски, в комментарии для Minval Politika объяснил президент Международного института исследования безопасности Алексей Буряченко.

Ситуация, по оценкам эксперта, не столь однозначна.

«Складывается впечатление, что Соединенные Штаты были готовы к кризису на Ближнем Востоке, но в определенной степени недоучли два фактора. Во-первых, масштаб возможного массированного ответа Ирана. Во-вторых, необходимость дополнительного укрепления систем ПВО в странах Персидского залива», — считает Алексей Буряченко.

По его словам, если Израиль достаточно эффективно противостоит воздушным угрозам со стороны Ирана, то в ряде арабских стран региона ситуация выглядит менее устойчивой.

«В Объединенных Арабских Эмиратах и в Саудовской Аравии мы видим системные проблемы с противовоздушной обороной. Это может в перспективе повлиять даже на характер их взаимоотношений с Соединенными Штатами», — отметил эксперт.

При этом говорить о критическом дефиците вооружений в самих США оснований нет.

«Недостатка систем ПВО и ракет к ним в Соединенных Штатах нет. На складах США и их партнеров сосредоточены значительные запасы как самих комплексов, так и боеприпасов. Вопрос в другом: для восполнения уже частично израсходованных ресурсов требуется время», — подчеркнул Буряченко.

По оценкам отдельных стран Персидского залива, при высокой интенсивности обстрелов со стороны Ирана запасов может хватить лишь на несколько дней. Однако, как отмечает эксперт, даже при таком сценарии у Вашингтона есть инструменты для оперативного реагирования.

«Соединенные Штаты способны в течение нескольких дней найти дополнительные системы и ракеты, в том числе у европейских партнеров по НАТО. Логистика через Средиземное море в направлении Израиля, а затем и других стран-партнеров в регионе, не является непреодолимой проблемой. После этого европейские запасы могут быть восполнены уже за счет американских складов», — пояснил он.

По его словам, подобный механизм выглядит реалистичным, и консультации по этому поводу уже ведутся.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии ближневосточной эскалации на поставки вооружений Украине, Буряченко выразил сдержанный оптимизм.

«Я не думаю, что в нынешних условиях это существенно повлияет на уже запланированные поставки Украине, в частности в рамках программы закупки американского вооружения за европейские средства. Эти поставки носят долгосрочный характер и обеспечены авансовыми платежами», — отметил он.

Эксперт вновь подчеркнул, что дефицита систем ПВО и ракет к ним в США нет. Однако полностью исключать риски нельзя.

«Единственный фактор, который теоретически может повлиять на сроки, — это затягивание военной операции против Ирана и возможные логистические сложности. В таком случае может возникнуть определенная чехарда с поставками. Но речь, скорее, о задержках, а не о приостановке», — считает Буряченко.

Аналитик добавил, что для изменения политики поддержки Киева потребовалось бы отдельное политическое решение Вашингтона, а предпосылок к этому на данный момент нет.

«Даже президент США Дональд Трамп заявляет, что урегулирование российско-украинской войны находится в числе его приоритетов. Для Украины поставки ракет к системам Patriot остаются критически важными — именно эти комплексы способны эффективно противостоять российской баллистике. Альтернативы, такие как ракеты “воздух–воздух” с применением F-16, ограничены из-за небольшого количества самолетов», — пояснил собеседник.

По его словам, при массированных атаках, когда за одну ночь может быть выпущено 30–40 ракет, без полноценной работы систем ПВО, прежде всего Patriot, устойчиво противостоять угрозе крайне сложно.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли ситуация, при которой Вашингтон будет вынужден выбирать приоритетный театр военных действий, Буряченко отметил, что в краткосрочной перспективе таких признаков нет.

«Сегодня безусловным внешнеполитическим приоритетом США является Ближний Восток. При этом прямого военного участия в российско-украинской войне Вашингтон не принимает. Поддержка Украины ограничивается передачей разведданных и механизмом поставок вооружений за европейские средства. Поэтому говорить о смене приоритетов пока преждевременно», — сказал Буряченко.

Продолжая тему чувствительности Украины к тем или иным видам вооружений, эксперт отметил, что характер нынешней войны существенно изменился по сравнению с классическими представлениями о масштабных артиллерийских дуэлях: «Сегодня специфические массированные артиллерийские обстрелы – уже, скорее, редкость. Россия активно использует КАБы (корректируемая авиационная бомба-ред.), особенно на Харьковщине и Сумщине. Дальность классической артиллерии не настолько велика, поэтому война во многом стала дроновой, а не артиллерийской».

При этом артиллерийские боеприпасы остаются важным элементом фронта.

«Безусловно, артбоеприпасы нужны. Работает чешская инициатива, действуют европейские программы по масштабированию собственного производства. Но их все равно поставляется меньше, чем требуется Украине. Тем не менее это сейчас не приоритет номер один», — сказал эксперт.

Гораздо более чувствительной категорией он называет ракеты: «Ракеты атакующего действия — британские Storm Shadow, французские SCALP, американские крылатые ракеты — крайне важны. Они позволяют переносить войну на территорию России, что делает Москву более мотивированной в переговорном процессе», — отметил Буряченко.

В то же время Украина постепенно снижает зависимость от внешних поставок в этой сфере.

«Украина активно развивает собственные ракетные программы. Это и так называемые “длинные Нептуны”, и “Фламинго”, если говорить о крылатых ракетах. В этой части Украина уже не полностью зависит от западных поставок. Более того, программа по баллистическим ракетам собственного производства, насколько можно судить, находится на финальной стадии. Это может стать важной вехой в войне», — считает он.

Однако, отвечая прямо на вопрос, какие поставки являются наиболее критичными, эксперт не сомневается: «Самая чувствительная номенклатура — это ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot. По сути, это единственные системы, которые эффективно могут бороться с российской баллистикой. Украина критически зависит именно от этих поставок и значительно меньше — от других компонентов».

В этой связи закономерен вопрос: может ли Израиль при интенсивных боевых действиях претендовать на те же системы?

«Конечно. В мире не так много систем ПВО, способных противостоять баллистике. Patriot показал свою эффективность в Украине, более того — боевое применение привело к дополнительной модернизации этих комплексов. Поэтому Израиль и страны Персидского залива будут крайне заинтересованы в наличии запасов этих ракет у себя. Это один из самых востребованных продуктов ВПК сегодня», — сказал собеседник.

При этом отдельно он остановился на производственных возможностях США.

«Сейчас в мире существует большой запрос на масштабирование производства высокоточных ракет. Германия и другие европейские страны предлагали даже разместить производство ракет к системе Patriot на территории ЕС, в частности в Германии. Однако США отказали. Вероятно, Вашингтон хочет полностью контролировать процесс производства и продажи собственного вооружения», — отметил эксперт, добавляя, что этот вопрос остается предметом сложного диалога между США и Европой.

Что касается возможной компенсации со стороны ЕС в случае сокращения американской помощи, Буряченко считает, что политическая воля у Европы есть.

«Европа напрямую заинтересована в поддержке Украины. Об этом прямо говорят и Кайя Каллас, и Урсула фон дер Ляйен. Для Европы поддержка Украины — это выигрыш времени для собственного реформирования и усиления обороноспособности», — отметил он.

При этом важным инструментом остается формат «Рамштайн», в рамках которого формируются пакеты военной помощи.

«Если поставки по американской программе будут где-то тормозиться, Украина может инициировать внеочередное заседание в формате “Рамштайн” и мобилизовать европейцев на компенсацию нужного пакета», — считает эксперт.

Однако проблема заключается именно в системах ПВО Patriot.

«В Европе таких систем осталось немного. Даже Германия — крупнейший донор — уже заявляет, что не имеет прежних возможностей для передачи дополнительных комплексов. Возможно, удастся искать ракеты к ним у партнеров как временную меру, но это ограниченный ресурс», — подчеркнул он.

Говоря о возможном влиянии дефицита вооружений на стратегию Киева, аналитик подчеркивает, что современная война изменила сам характер боевых действий.

«Сегодняшняя война — это система укрепрайонов, прежде всего в Донецкой области, и так называемые kill-зоны, где бронетехника уничтожается с обеих сторон. Поэтому поставки Patriot влияют на фронт опосредованно — через защиту тыла, инфраструктуры, энергетики», — заключил Буряченко.