Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в связи с предстоящими праздниками выплатил мартовские пенсии в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе раньше установленного графика.

Как сообщил в Госфонде, в Нахчыванской АР произведена выплата пенсий за текущий месяц досрочно. В остальных регионах республики, а также для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, выплаты пенсий за март также будут осуществлены раньше графика — до наступления праздников Новруз и Рамазан.