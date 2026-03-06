Азербайджан выводит свой дипломатический персонал из Ирана.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о полном выводе дипломатического персонала из Ирана.

«Этот процесс касается как посольства в Тегеране, так и консульства в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа», — отметил он.

Байрамов также сообщил, что накануне в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана стороны обсудили этот вопрос. По его словам, иранская сторона пообещала провести серьёзное расследование, и Баку ожидает его результатов.