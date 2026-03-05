Президент Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский является препятствием на пути к заключению мирного соглашения между Украиной и Россия. Об этом сообщает издание Politico.

По словам Трампа, переговорный процесс по урегулированию конфликта продолжается, однако он выразил недовольство действиями Зеленского. «Зеленскому нужно собраться и заключить сделку», — подчеркнул американский лидер.

При этом Трамп отметил, что считает президента РФ Владимир Путин готовым вести переговоры о завершении войны. «Я думаю, Путин готов заключить сделку», — добавил он.

На вопрос о том, в чем именно заключается препятствие со стороны Зеленского, Трамп не уточнил детали, но отметил, что украинский лидер не проявляет достаточной готовности к переговорам.