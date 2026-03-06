Политолог Эльхан Шахиноглу в беседе с Minval Politika обратил внимание на то, что президент Ирана Масуд Пезешкиан не позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и не объяснился никак по поводу атаки Нахчывана.

«После того, как испанские власти сообщили об отказе США от сотрудничества в военной операции против Ирана, президент Ирана Масуд Пезешкиан, не теряя времени, написал благодарственное письмо в адрес Испании в социальных сетях. Однако Масуд Пезешкиан вчера не позвонил своему коллеге Ильхаму Алиеву по поводу беспилотников, запущенных по Нахчывану, и, по крайней мере, не опубликовал в социальных сетях сообщение с разъяснением ситуации. Скорее всего, Масуд Пезешкиан серьезно обдумывал это в течение всего вчерашнего дня и не рискнул просто позвонить в Баку или опубликовать сообщение. Потому что, если бы Масуд Пезешкиан позвонил Ильхаму Алиеву, он бы либо извинился, либо сказал, что «вопрос расследуется». По-видимому, Пезешкиан считал, что, выбрав один из этих двух вариантов, он столкнется с генералами Корпуса Стражей Исламской Революции, которые управляют страной и занимают антиазербайджанскую позицию. Однако Пезешкиан не упустил из виду, что его молчание подводит черту под партнерством между ним и Ильхамом Алиевым. Хотя между президентами двух стран установились нормальные отношения», — сказал он.