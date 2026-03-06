У Дубая осталось свежих продуктов на 10 дней из-за сбоев в цепочках поставок на фоне войны США и Ирана.

Об этом заявил немецкому изданию Heute глава крупной транспортно-логистической компании Штефан Пауль.

По его словам, конфликт вывел из строя около 18% мировой мощности авиаперевозок грузов, также серьезно пострадали морские перевозки.

Эксперт отметил, что Европа затронута меньше, однако страны Персидского залива, сильно зависящие от импорта, столкнулись с риском быстрого обострения ситуации. Наиболее критичным Пауль назвал положение со свежими продуктами — овощами и фруктами.

Перевозки по суше из Саудовской Аравии технически возможны, но имеющихся мощностей недостаточно, подчеркнул он, обратив внимание на то, что грузопоток одного контейнеровоза (до 20 тыс. контейнеров) практически невозможно компенсировать наземным транспортом.