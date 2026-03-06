Сегодня вице-премьер Италии, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни и министр обороны Гуидо Крозетто выступили с заявлениями в Палате депутатов Италии по поводу ситуации на Ближнем Востоке и кризиса, возникшего после ударов США и Израиля по Ирану.

Антонио Таяни заявил, что за последние часы ситуация продолжила ухудшаться. По его словам, Иран продолжает осуществлять неизбирательные ракетные и дроновые атаки по стратегической инфраструктуре, военным объектам, а также аэропортам, отелям, жилым центрам и дипломатическим представительствам в странах Персидского залива и, как он отметил, этим утром — в Азербайджане.

Он сообщил, что системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Омана, Объединённых Арабских Эмиратов и Бахрейна постоянно перехватывают ракеты, запускаемые Исламской Республикой.

Таяни подчеркнул, что в условиях постоянно меняющейся обстановки риск расширения конфликта является реальным.

Он также заявил, что Иран не должен обладать ядерным оружием и ракетными системами, способными представлять угрозу для Израиля, региона и Европы. По его словам, атаки на такие страны, как Кипр, Турция, государства Персидского залива и даже Азербайджан, который, как он отметил, никогда не проводил операций против Тегерана, являются неприемлемыми.

Таяни подчеркнул, что правительство Италии без колебаний осуждает подобные действия.