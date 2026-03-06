В продолжение реакции Рима на события в регионе заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли также резко осудил атаку Ирана на Нахчыванский аэропорт.

Он заявил, что удар беспилотника по территории Азербайджана, в результате которого есть раненые и повреждена гражданская инфраструктура, является крайне серьёзным инцидентом.

Чириелли подчеркнул, что выражает полную солидарность с правительством и народом Азербайджана. По его словам, атаки на гражданскую инфраструктуру недопустимы и являются безответственным и преступным действием.

Итальянский дипломат также отметил, что этот удар стал продолжением серии атак Ирана в регионе и был осуществлён с грубым нарушением международного права.