НАТО назначило нового специального представителя по Южному Кавказу.

На эту должность назначен Кевин Гамильтон.

Согласно информации альянса, он отвечает за реализацию политики НАТО в этих стратегически важных регионах и одновременно занимает должность заместителя помощника генерального секретаря по партнёрствам в подразделении политических дел и политики безопасности.

До назначения Гамильтон был карьерным дипломатом Канады и в 2023–2026 годах работал послом Канады в Турции, одновременно аккредитованным в Азербайджане и Грузии.