Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Джевдетом Йылдызом.

В ходе разговора был выражен резкий протест в связи с атаками дронов, совершёнными Ираном против Азербайджана 5 марта. Было подчеркнуто, что эти нападения противоречат нормам и принципам международного права.

Али Асадов сообщил, что в результате атак пострадали Международный аэропорт Нахчывана, школа и другие объекты; несколько гражданских лиц получили ранения, а здание терминала аэропорта было повреждено.

Отмечено, что после инцидента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил немедленную поддержку азербайджанскому народу, что является наглядным проявлением прочной братской солидарности между двумя странами.

Али Асадов поблагодарил турецкую сторону за оперативную поддержку в обеспечении безопасности авиарейсов в Нахчыван, которые временно были перенаправлены в аэропорт Игдыра.

Во время телефонного разговора также были обсуждены актуальные вопросы повестки дня с учётом сложившейся ситуации.