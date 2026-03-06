Восстановлен учебный процесс в школе, который вчера был атакован иранским дроном. Об этом Minval сообщили жители Нахчывана.

Напомним, что 5 марта днем один из четырех БПЛА, запущенных с территории Ирана по Нахчывану, упал и взорвался вблизи здания средней школы, расположенной в селе Шекерабад Бабекского района. В результате удара никто из детей, к счастью, не пострадал, ученики отделались испугом. Учащиеся были эвакуированы из учебного заведения.

Сегодня школьники вернулись к занятиям. Они продолжаются во всех школах, однако есть проблемы с посещаемостью. Не все родители отпустили своих детей в школу.

Отметим, что по данным Минобороны Азербайджана, в направлении Нахчывана были запущены четыре БПЛА. Один из них был выведен из строя азербайджанской армией, а остальные были нацелены на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы.