Нанесение Ираном ударов по Нахчыванской Автономной Республике является явным нарушением суверенитета Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Report.

Он выразил обеспокоенность генсека организации данным ударом: «Мы очень обеспокоены и серьезно встревожены атакой беспилотников по территории Азербайджана. Это является явным нарушением суверенитета Азербайджана», — заявил он.

С. Дюжаррик призвал Иран соблюдать международное право и уставы ООН.