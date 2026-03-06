Цены на нефть могут подняться до уровня $150 за баррель через 2-3 недели, если судоходство в Ормузском проливе не восстановится.

Об этом государственный министр по вопросам энергетики Катара и гендиректор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби заявил в интервью газете Financial Times.

«С учетом наблюдаемых атак судам слишком опасно в проливе. Слишком близко к берегу. Будет сложно убедить их пересечь пролив», — сказал он. Согласно его прогнозу, стоимость барреля нефти может достичь $150 в ближайшие недели.